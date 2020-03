Znajomy Meghan Markle chwali się, że odrzucił propozycję od tabloidu: "Miałem skłamać, że się spotykaliśmy. Oferowano mi 70 TYSIĘCY DOLARÓW"

Choć Meghan Markle jest dziś znana jako żona Harry'ego, to wiele lat temu była jedynie trzecioligową amerykańską aktorką. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że to właśnie wkroczenie w szeregi "royalsów" okazało się dla niej przepustką do międzynarodowej rozpoznawalności. Od tego czasu tabloidy chętnie omawiają jej sprawy rodzinne oraz roztrząsają sprawy z dalekiej przeszłości.