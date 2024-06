Znamy pierwszą uczestniczkę "Tańca z Gwiazdami"! "Odmawiałam już KILKA RAZY"

"Taniec z Gwiazdami" to niewątpliwie jeden z najbardziej lubianych programów z udziałem znanych twarzy. Potwierdza to niesłabnące zainteresowanie show i fakt, że w samym Polsacie wyemitowano już jego 14 edycji.

Choć dopiero co oglądaliśmy finał "Tańca z Gwiazdami" z udziałem Maffashion , Roksany Węgiel i Anity Sokołowskiej , w mediach już roi się od doniesień na temat kolejnej edycji formatu. Jak dotąd nie było to nic pewnego.

Majka Jeżowska wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"

Mam ochotę. Do trzech razy sztuka! Odmawiałam już kilka razy, a im jestem starsza, tym bardziej myślę, że kiedyś trzeba to zrobić . Po prostu! - powiedziała podekscytowana w rozmowie ze Światem Gwiazd.

64-latka wyznała, że najbardziej w życiu brakuje jej dyscypliny, zaznaczając, iż powinna teraz skupić się na treningach do nadchodzącej edycji hitowego show. Na pytanie, czy to już pewne, że zobaczymy ją na polsatowskim parkiecie, odpowiedziała:

Nagrody stoją na półce, medale i odznaczenia mogą być w szufladzie i w pudełkach, ale liczy się to, co robimy teraz. Same nagrody nie dają nam tego motoru do działania, ani nie gwarantują pracy - wskazuje artystka.