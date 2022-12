Znana jest przyczyna śmierci Moniki Dejk-Ćwikły. Głos zabrał mąż wokalistki

psiara 12 min. temu zgłoś do moderacji 43 3 Odpowiedz

Kto nie był związany z psami i ich nie rozumie ten powinien zamilknąć. Jeśli nie rozumiecie dlaczego ktoś ratuje swojego najwierniejszego towarzysza to nikt wam tego nie wytłumaczy, bo to trzeba czuć. Ludzie to jedno, psy to drugie. Ale takiego zaufania jak między psem a człowiekiem nie ma nigdzie indziej. Pies cie nie oszuka i nie zawiedzie nigdy. Każdy pieselarz to wie. One idą za nami w ogień i wodę i my za nimi też. Uszanuj to, nie pisz głupich komentarzy, że dlaczego "za psem". Właśnie dlatego, że on jest psem. Nie twój problem.