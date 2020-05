Znana marka biżuterii sprzedaje BRANSOLETKI Z ALIEXPRESS!? Blogerka publikuje dowody i korespondencję ze sklepem

Od kilku dni głośno jest o aferze z udziałem Jessiki Mercedes. W zeszły piątek wyszło na jaw, że przedsiębiorcza szafiarka w kwestii swojej marki nie była z fanami do końca szczera. Okazało się, że mimo zapewnień 26-latki, sprzedawana przez nią "luksusowa" odzież nie jest produkowana w Polsce. T-shirty z najnowszej linii Veclaim, których cena sięgała nawet 240 złotych, w rzeczywistości pochodzą z taniej firmy Fruit of The Loom. Sprytna celebrytka kupowała zatem gotowe produkty, na które naszywała jedynie własne metki.