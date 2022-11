Znane influencerki też oszczędzają? Razem wybrały się do warszawskiej restauracji znanej z promocji. Ile zaoszczędziły?

Na podgrzanie atmosfery – wizyta warszawskich influencerek

W modnej restauracji ORZO, znajdującej się na Placu Konstytucji, zagościły dwie uczestniczki reality-show Love Island. Wyspa miłości – Julia Nowakowska i Aga Boryń . Aga Boryń zdobyła serca fanów w pierwszej edycji programu, z kolei Julia Nowakowska zwyciężyła w drugiej edycji show. Mimo że dziewczyny nie znalazły wśród innych uczestników miłości swojego życia, to zyskały niezapomniane doświadczenia i wspomnienia, a także znajomości, które, jak widać, trwają również poza wyspą. W towarzystwie islanderek bawiła się również Anna Adamska, influencerka , która pracuje w agencji marketingowej i jest odpowiedzialna za projekt Warszawa Kobiet, cieszący się coraz większą popularnością w stolicy.

Celebrytki na tropie promocji – wypady na miasto za rozsądną cenę

Czym kierowały się influencerki, wybierając restaurację? Sercem czy rozumem? ORZO na Placu Konstytucji to modne i klimatyczne miejsce, do którego lubią zaglądać celebryci i celebrytki. Jednocześnie jest to restauracja, w której można skorzystać z wyjątkowych promocji. W obliczu rosnącej drożyzny także celebrytki rozglądają się za możliwością zaoszczędzenia kilku groszy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości usług. W końcu można jeść smacznie i z głową!