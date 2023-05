Znani wspierają w sieci Justynę Kowalczyk: "Jesteśmy całym sercem z Panią"

Współczuję 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Tutaj całkiem niedawno był taki post dotyczący Hugo, czyli syna Pani Justyny Kowalczyk , który ma 2 lata i smoczek w buzi i że, według obserwującej to za długo i że Hugo będzie miał wadę zgryzu i ona wtedy odparła, że nie potrzebuje żadnych uwag, dotyczących tego, jak wychowuje swojego syna, czy coś takiego. Jednym słowem - żeby obserwująca się odwaliła!! Napiszę tak, że pokora i chęć spojrzenia łaskawym okiem na komentujących to dobra rzecz. Zwłaszcza, że wystawia się Pani przed cudze oczy. Że ludzie nie chcą źle i nie mają złych intencji. Dzielą się swoimi doświadczeniami i to bardzo chwalebne z ich strony. Można wysłuchać, czy przeczytać i podziękować. Albo złożyć miłe życzenia, albo wyrazić swoją opinię, ale jakoś tak po ludzku sympatycznie. Bo ten post wynikał z troski, a komentująca była starsza pani. Niepotrzebne ataki psują atmosferę. Robi się niemiło i niesympatycznie. Wystarczyło podziękować. Nie trzeba było atakować. Więcej życzliwości, oraz uwaznosci na innych! To nic nie kosztuje.