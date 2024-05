Znany amerykański raper aresztowany w trakcie koncertu. W tle poważne zarzuty

Amerykańscy raperzy mają w ostatnim czasie sporo kłopotów. Jakiś czas temu Sean Combs , znany szerzej jako Puff Daddy , został oskarżony przez Cassie Venturę o gwałt i napaść. Jakby tego było mało, do sieci trafił filmik, na którym widać, jak raper znęca się nad byłą partnerką. To jednak nie wszystko.

Jak podaje "NBC News", zgłosiła się kolejna kobieta, która oskarża 54-latka o stosowanie przemocy. Mowa o April Lampros , która twierdzi, że raper nie tylko zmuszał ją do zażywania narkotyków, ale także kilkukrotnie dopuścił się napaści na tle seksualnym. Jakby tego było mało, ponoć zmusił ją do współżycia z jego byłą dziewczyną, Kim Porter. Całe zajście miał nagrać i pokazywać innym.

Sean Kingston aresztowany podczas koncertu

Według informacji, do których dotarli dziennikarze "People", Kingston i jego matka zostali zgłoszeni przez firmę Ver Ver Entertainment, która twierdzi, że raper nie zapłacił za zamówione przedmioty. Muzyk podobno obiecał, że przygotuje filmy promocyjne z udziałem Justina Biebera. Wszystko po to, by zbić cenę zakupionych od nich przedmiotów. Niestety Kingston nie tylko nie uregulował długów, ale według ustaleń wspomnianej firmy, nie zamierzał nagrywać jakiegokolwiek filmu. Co na to sam zainteresowany? Postanowił zwrócić się do fanów przy użyciu Instagrama.