Znany chiński influencer nie żyje. Wszystko przez wyzwanie na TikToku

Wyzwanie, którego podjęli się influencerzy na TikToku, zakończyło się tragicznie. Rywalizacja polegała na wypiciu bardzo mocnego chińskiego spirytusu Baijiu. Zawartość alkoholu w tym trunku waha się od 30 do nawet 60%. Popularny TikToker Sanqiange przypłacił to wyzwanie życiem. Rodzina znalazła go martwego dopiero następnego dnia.