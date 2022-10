Znany krakowski aktor potrącił lexusem motocyklistę. Jerzy S. miał 0,7 promila alkoholu we krwi

Gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Jeżeli to jest Jerzy s. ojciec Maćka , to mnie to poraża …czy jeszcze istnieją autorytety, które nie mają brudu za uszami ? Upada autorytet Jana Pawła II , wielu hierarchów kościelnych okazuje się być łajzami, wiele osób ze świecznika prowadzi drugie ciemne życie ….Ludzie co z nami się dzieje ?