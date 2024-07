Znany lokal na bulwarach wiślanych to prawdziwy Cud nad Wisłą!

Cud nad Wisłą działa już od 15 lat i przez ten czas wielokrotnie zaskoczył mieszkańców Warszawy swoim urokiem i bogatym repertuarem wydarzeń. W Cudzie przez cały czas coś się dzieje - z pewnością jest to jeden z kluczowych czynników, którym lokal zawdzięcza swoją popularność. W poniedziałki klubokawiarnia organizuje stand-up’y, w których biorą udział znani komicy, tacy jak Adam Gajda czy Bartosz Zalewski. We wtorkowe wieczory Cud zamienia się w kino plenerowe, w którym można odpocząć z grupą znajomych przy dobrym filmie. Czwartki zdominowało wydarzenie znane jako CUDowne Brzmienia - w tym czasie organizowane są przeróżne koncerty muzyczne. Na scenie klubokawiarni pojawili się już tacy muzycy i zespoły jak: Lotta, Miętha, Sara, Isaac Anderson i wielu innych. W sierpniu odbędzie się także koncert piosenkarki z duetu Sistars – Pauliny Przybysz. W piątki i soboty goście Cudu bawią się do najlepszych hitów muzycznych, natomiast niedzielę można spędzić na rozmaitych warsztatach dla całych rodzin i zajęciach sportowych takich jak joga czy stretching.