Znany youtuber KRYTYCZNIE o jedzeniu w restauracji Magdy Gessler, gdzie schabowy kosztuje 86 zł. "BEZ SZAŁU"

Magda Gessler pod odstrzałem znanego youtubera. Książulo ocenił dania z jej restauracji.

Zdecydowanie to, co wysuwa się na pierwszy plan to ceny. Jak wiadomo, frykasy od Magdy Gessler nigdy nie należały do najtańszych. Zamówienie youtubera składało się z kremu z pomidorów (45 zł), tatara (62 zł), pierogów z cielęciną oraz kaczką (52 zł i 59 zł). "Książulo" zdecydował się również na kaczkę (159 zł), steka z polędwicy wołowej (210 zł) oraz kultowego klasyka kuchni polskiej, czyli kotleta schabowego za bagatela 86 złotych. Na deser wleciał tort makowy za 49 złotych.