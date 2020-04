Znudzona kwarantanną Julia Wieniawa wywija w salonie do piosenki Jennifer Lopez. Rozpaliła Waszą wyobraźnię? (WIDEO)

LOL 38 min. temu zgłoś do moderacji 68 13 Odpowiedz

W sprawie wyborow, co znaczy wypowiedz skoro do sklepow chodziny to na wybory tez mozemy? Od dwóch tygodni mam zamknięty salon, nie zarabiam moja świadoma decyzja od wtorku już narzucona z góry. Moja praca to kontakt z pojedynczym klientem możliwość sterylizacji i dezynfekcji po każdym kliencie, rękawiczki, maseczki. I to jest mi od wtorku zakazane ale na wybory w których będę narażona mam iść? Pełno ludzi, zamknięte pomieszczenie, brak dostępu do masek i jednorazowych rękawic brak możliwości zabezpieczenia się przed wirusem. Nie dziękuję panie PREZYDENCIE