Zoe Kravitz i Channing Tatum szykują się do ŚLUBU?! Tabloidy wypatrzyły zaręczynowy pierścionek

Co otrzymamy, gdy wymieszamy geny jednego z najprzystojniejszych hociaków w Hollywood z genami zniewalająco pięknej Kobiety Kot? Być może już wkrótce dane nam będzie się przekonać. Magic Mike ( Channing Tatum ) i ukochana Batmana ( Zoe Kravitz ) są już po zaręczynach i szykują się do ślubu! Tak przynajmniej twierdzą amerykańskie tabloidy.

Channing Tatum oświadczył się Zoe Kravitz? Media nie maja wątpliwości

Magazyn People informuje, że według licznych niezależnych źródeł, do których udało mu się dotrzeć, Channig Tatum i Zoe Kravitz są już oficjalnie narzeczeństwem. Skąd teraz te rewelacje? Otóż w ostatni weekend para wybrała się wspólnie na przyjęcie kostiumowe do Kendall Jenner. Zoe przebrała się za Rosemary, a Channing za jej dziecko z kultowego horroru Romana Polańskiego. I choć Kravitz dzierżyła w dłoni potężny nóż do mięsa, to i tak uwaga obserwatorów skupiła się głównie na imponującej błyskotce na jej serdecznym palcu. Domysły ponoć się sprawdziły. Miał to być właśnie pierścionek zaręczynowy.