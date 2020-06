Zofia Zborowska odchodzi z "Barw szczęścia": "PRACA W TVP JUŻ MNIE NIE INTERESUJE"

gość 41 min. temu zgłoś do moderacji 15 18 Odpowiedz

Skoro jest taka honorowa to może niech zwróci pieniążki-pensję. Kaska już jej nie śmierdziała? A tak swoją drogą, gdyby tak każdy zrezygnował z pracy gdyby mu pracodawca i cokolwiek nie pasowało. Ile to osób pracuje i musi na co dzień znosić rzeczy, które mu nie pasują. Ta Pani niech chociaż przez kilak dni naprawdę popracuje.