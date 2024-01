Internautka do Zofii Zborowskiej: "Czyli poronienie to trauma, a aborcja to wyzwalający zabieg?". Wściekła się: "Dokładnie tak, CYMBALICO"

Kate 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Co za durne pytanie... Co ma poronienie do aborcji? Jedna kobieta poroni, a inna nie chce mieć dzieci... O czym tu deliberować? To są terminy dotyczące dwóch różnych kobiet w różych sytuacjach życiowych i o różnych oczekiwaniach. Tak samo debilne jest porównywanie in vitro i aborcji na życzenie. Trzeba być upośledzonym umysłowo, albo trolem żeby to zestawiać...