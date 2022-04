Zofia Zborowska pozuje w bikini i apeluje do kobiet: "Wiem, ile pracy kosztuje cię polubienie swojego ciała. Bądźmy dla siebie wyrozumiałe" (FOTO)

aszi 1 godz. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Nie potrafię być częścią świata, w którym mężczyźni ubierają swoje żony jak prostytutki... Keanu Reeves to utalentowany aktor, znany z niezapomnianej roli Neo w cyklu filmów „Matrix.” Co odróżnia go od innych artystów, to skromność i mądrość życiowa, tak nietypowe w świecie celebrytów. Aktor chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoimi przemyśleniami, pokazując, że poza ekranem jest takim samym człowiekiem, jak my wszyscy, a problemy otaczającego nas świata nie są mu obce. Nie potrafię być częścią świata, w którym mężczyźni ubierają swoje żony jak prostytutki, wystawiając na widok to, co powinno być szanowane. Gdzie pojęcia honor i godność utraciły swoje znaczenie, a można polegać tylko na tych, którzy coś szczerze obiecują. Gdzie kobiety nie chcą mieć dzieci, a mężczyźni rodzin. Gdzie frajerzy wierzą, że miarą ich sukcesu jest jazda samochodem ich ojców, a ojcowie, którzy zdobędą trochę władzy, starają się udowodnić swoim synom, że są nikim. Gdzie ludzie fałszywie deklarują wiarę w Boga z kieliszkiem alkoholu w ręku i brakiem zrozumienia dla religii. Gdzie pojęcie zazdrości jest uważane za wstydliwe, a skromność jest wadą. Gdzie ludzie zapomnieli o miłości, ale po prostu szukają najlepszego partnera. Gdzie wszyscy naprawiają każdą najmniejszą usterkę w swoich samochodach, nie szczędząc na to czasu i pieniędzy, a sami wyglądają tak biednie i żałośnie, że tylko drogi samochód może to ukryć. Gdzie chłopcy marnują pieniądze swoich rodziców w klubach, wygłupiając się w rytmie prymitywnych dźwięków, a dziewczęta za to się w nich zakochują. Gdzie trudno już odróżnić mężczyzn od kobiet, a cały ten cyrk nazywany jest wolnością wyboru, ale Ci, którzy wybierają inną ścieżkę, zostają uznani za półgłówków. Wybieram swoją drogę. Jednak żałuję, że nie mogę znaleźć zrozumienia u ludzi, wśród których go najbardziej szukałem. Keanu Reeves