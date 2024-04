Zofia Zborowska ujawnia, że czuje się "tragicznie" i rozprawia o Nadzi: "Jak zaczynała gaworzyć, to ZABIERAŁAM jej zabawki"

Szczera do bólu Zofia Zborowska rozprawia o macierzyństwie

Ostatnio Zofia Zborowska zorganizowała na Instagramie serię pytań i odpowiedzi, podczas której poruszyła kilka kwestii, które szczególnie nurtowały internautów. Już na wstępie ukochana polskiego siatkarza zaznaczyła, że jej obecne samopoczucie to "tragedia". W przypadku porad dotyczących produktów czy rzeczy, które sprawdziły się przy pierwszym dziecku, również pokusiła się o wyjątkową szczerość, albowiem krótko, lecz niezwykle wymownie stwierdziła, że była to "niania". Celebrytka okazała się nieco bardziej wylewna w kwestii umiejętności córeczki.

Czytanie na bank. Czytamy jej codziennie ok. pół godziny od maleńkości. Niania mówiąca do Nadzi od urodzenia po rosyjsku, więc młoda jest dwujęzyczna. Do 2. roku życia (może dłużej) nie oglądała bajek. Teraz też nie. Tylko w krytycznych sytuacjach. Nie była też nigdy w kinie. A jak zaczynała gaworzyć, to zabierałam jej zabawki świecące i grające, bo one, niestety, nie są dobre dla rozwoju mowy dziecka — odpowiedziała Zborowska