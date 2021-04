Zofia Zborowska "zdradza", jak nazwie dziecko. "Jeśli dziewczynka to: Kiwka, Tapeta albo Tradycja"

Gosc przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

🥶🥶🥶 Jestem osobą z pokolenia córek pana Zborowskiego. Zanim powstały instagramy wydawało mi się, że rodzina Zborowskich to szanujący się ludzie na wysokim poziomie mentalnym i intelektualnym. W końcu to stara warszawska rodzina z dorobkiem artystycznym i nie tylko. Pan Zborowski jest spokrewniony blisko z Janem Kobuszewskim, którego kunszt aktorski bardzo sobie cenię. Jako dziecko w latach 80-tych uwielbiałam go oglądać, tak jak grę pana Zborowskiego. Siostry Winiarskie to też był świetny duet sceniczny. To co aktualnie wyprawiają. Kojarzyłam, że państwo Zborowscy wychowują dwie córki nikomu wtedy nie pokazywane. To co aktualnie od kilku lat wyprawiają Hanna i Zofia, to nic innego jak doszczętne wykorzystywanie nazwiska rodzinnego i ośmieszanie go do realizacji swoich niskich pobudek i prezentacji prostackich czynności i zachowań. Jestem ogólnie bardzo zniesmaczona i rozczarowana. Panie Wiktorze, Pani Mario, co poszło nie tak...? 🥶🥶🥶