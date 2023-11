Zofia Zborowska zmieniła fryzurę! Fani podzieleni: "To twój kolor!" vs. "Nie! GDZIE TEN RÓŻ?" (FOTO)

Kamila 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Andziu, pozwól że Ci przypomnę jak to było bo widzę że nic już nie pamiętasz. Byłam w Niemczech 2 razy. Za pierwszym razem żeby uczyć się wprowadzania środków trwałych, za drugim żeby uczyć się raportów. Za pierwszym razem o tym że mam jechać postanowiłaś ty po spotkaniu z informatykami z którymi po raz pierwszy w sprawie nowego programu spotkałaś się pod koniec czerwca zamiarowywując zacząć w nim księgować od 1 lipca. Powiedziałaś mi że mam jechać, podpisałaś delegację i zapowiedziałaś że jak to wdrożę to będę się potem tym zajmować. Za drugim razem zaprosili mnie Niemcy ponieważ ty nie wywiązywałaś się z obowiązku sporządzania raportów bo i nie było za bardzo z czego ich robić ze względu na brak danych w systemie. Chcieli mnie nauczyć raportów. Zadzwoniłam do ciebie zapytać czy mogę jechać. Zgodziłaś się więc pojechałam. Nie było więc żadnych obślizgłych podejrzanych "zaproszeń" tylko garstka ludzi którzy próbowali sobie radzić w warunkach kiedy szef poczuwa się do szefowania wtedy kiedy mu to pasuje a kiedy nie to dryfuje na orbicie i szuka winnych bo on nie wiedział, nie widział, zarobiony był.