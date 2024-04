Żona Dawida Błacha zabrała głos. Podała informacje o pogrzebie męża i wystosowała dwie prośby

Pogrzeb Dawida Błacha. Żona youtubera zabrała głos

Pożegnanie mojego męża oraz najlepszego taty - Dawida - odbędzie się w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Branicach we wtorek (30 kwietnia) o godz. 13.00. Bardzo proszę o nieskładanie kondolencji po ceremonii. Proszę również o uszanowanie prywatności w tych trudnych dla nas chwilach. Do zobaczenia nasz aniołku. Daria i Maks - czytamy.

W jednym z prowadzonych przez siebie podcastów Dawid wyznał, że ma problemy z sercem. Wśród przyczyn nagłego zatrzymania serca najczęściej wymieniane są właśnie problemy kardiologiczne. NZK to stan, w trakcie którego ustaje czynność serca, lub dochodzi do jej znacznego upośledzenia. W Polsce z tego powodu codziennie traci życie aż 90 osób. U osoby, u której doszło do NZK, dochodzi do utraty świadomości, zaniku tętna i braku reakcji na bodźce, co ma związek z tym, że do mózgu nie dopływa krew.