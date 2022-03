Żona Jakuba Koseckiego SZOKUJE kolejną metamorfozą... (ZDJĘCIA)

Wyborca 42 min. temu zgłoś do moderacji 158 41 Odpowiedz

PiS i Konfederacja to dwie partie, które chcą rządzić Polską w stylu Putina i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Pamiętajcie że nie liczą się słowa a czyny. PiS przez kilka ostatnich lat wyraźnie pokazuje co chce zrobić z opozycją, sędziami i prywatnymi mediami. W Rosji za publiczne wyrażenie zdania innego niż Putin jest wiele lat więzienia. To nic innego jak mokry sen Kaczyńskiego. W dodatku mają te same poglądy na wiele spraw. Putin wsadza do więzienia osoby homo i Kaczyński w Polsce chciałby robić to samo i jak zwykle Unia mu w tym przeszkadza, bo będąc w UE nie wolno tego robić.