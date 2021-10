Żona Karola Świderskiego ofiarą OBRZYDLIWEGO ATAKU albańskich KIBOLI! Polacy stanęli w obronie rodziny piłkarza

Kawa na Ławę 53 min. temu zgłoś do moderacji 234 61 Odpowiedz

Z moich obserwacji wynika, że piłka nożna wyzwala w facetach to, co najgorsze. Nieważne czy to Albania, Anglia, Polska czy Niemcy. To współczesny substytut wojny mający na celu umożliwienie sfrustrowanym seksualnie i życiowo faceton okazji do upustu napięcia. Mamy kryzys męskości i kibole są jednym z jego przejawiów.