Żona Koseckiego wpierw zmieniła się nie do poznania, a potem ZNIKNĘŁA z internetu! Co dziś dzieje się z Aleksandrą Kosecką?

Dj Parasite 6 min. temu

Że się te kobiety nie boją tych chemikaliów,które wprowadzają do organizmu. Lekarze cisną kity,że to w pełni bezpieczne i naturalne,a one łykają jak młode pelikany. Jeszcze nie dawno lekarze zarzekali się,że kwas hialuronowy w 100% rozpuszcza się w organizmie po kilku miesiącach. Okazało się to nie tylko nie prawdą ale celowym kłamstwem. Teraz robią zastrzyki rozpuszczające kwas hialuronowy,który migrowal w inne części twarzy. 'Lekarze' zero uczciwości, a panie z plastiku zero rozumu.