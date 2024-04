Żona "księcia Podhala" skończyła 40 lat. Małgorzata Bachleda-Curuś urodziny świętowała w gronie celebrytów (ZDJĘCIA)

sara 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Na miejscu tych żonek z klanu BC bym na Paulina uważała. Wcześniej kręciła nie przy Tadku, bracie Alicji. Zostawił ja, to nie zaczęła spotykać z Karpielem,ale cały czas blisko Podhala i tych koneksji. Oby sie nie okazało, że poluje na któregoś milionera, co by mnie nie zdziwiło, biorąc pod uwagę jej urodę i neurotycznego, zadufanego w sobie męża. Małgorzato badz czujna. To tylko takie Male moje przypuszczenia.