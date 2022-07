Żona Macieja Stuhra ogłasza ŻYCIOWE ZMIANY po zdrowotnych problemach: "Moje osłabienie sprowokowało nas do zaciągnięcia hamulca"

Nie wiem, jak u Was wygląda życie, ale my z Maciejką mamy wspólny kalendarz, zapełniony dzień po dniu. Nie zdarza się sytuacja, że nie wiem, co zrobię jutro. Wiem za to, co robić będziemy w połowie listopada. Moje osłabienie sprowokowało nas do zaciągnięcia hamulca. A co jeśli nie wiemy, co będzie jutro? Gdzie będziemy spać i jak spędzimy dzień? Nie było to łatwe, nie udało nam się do końca, ale próbowaliśmy.