Żona Marcina Prokopa WYPINA POŚLADKI do zdjęcia, pozując TOPLESS w pustym basenie: "Żyj chwilą" (FOTO)

Gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

MerkeI jest najbardziej winna. Wystarczyłoby gdyby zakomunikowała, że ucina social i zasiłki i żeby JASNO powiedziała, że nie przyjmuje i że zostali okłamani przez Łukaszenkę. Nie robi tego. Dlaczego? Problem by się skończył. Oni nie chcą tu, oni chcą tam. Tymczasem kontrola na granicy pl- niem podwojona. Dużo to daje do myślenia. Oni mają telefony, przynajmniej nowi ludzie stamtąd nie dali by się nabrać Łukaszence i nie musieliby mieć kłopotów.