Żona Piotra Zielińskiego to piękność z imponującym wykształceniem. Znają się od lat

Tomek 37 min. temu

Oj to Kopacz, on nie może mieć żony lekarki czy prawniczki. O czym on z nią będzie rozmawiać? On wykształcenie średnie, ona najtrudniejsze studia. Dziewczyna z analityki to dla takiego sufit i góra. Robcio też ze stomatolog czy lekarką się nie umówi, jak on kupione studia i praca pisana na swój temat, no ta jego karateka czy jakas modelka to max. Przeciez ludzie muszą być z tych samych światów,żeby się to układało. Ktoś kto całe życie lata za piłką nie dogada się z kimś kto całe życie siedzi w książkach. Ta analityka to taki magister za siedzenie na zajęciach, grunt,że przyjdzie na zajęcia to juz ma zaliczony przedmiot