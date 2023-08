Żona Roberta Górskiego napisała książkę o Lewandowskiej. Kabareciarz mówi, jak zmieniły się relacje pań. "Ta znajomość przechodziła różne fazy"

Książka wywołała sporo emocji jeszcze zanim trafiła na półki w księgarniach . Do mediów przedostały się nawet informacje, że sztab trenerki jest nieco zaniepokojony premierą i "będzie stanowczo reagować", w przypadku ewentualnych niedomówień czy fragmentów niezgodnych z prawdą.

Żona Roberta Górskiego napisała książkę o Annie Lewandowskiej. Kabareciarz ujawnia kulisy jej powstania

Doradziłem jej, bo wahała się, czy jechać na obóz Lewandowskiej, bo ciężko się jej tam dostać. Zapisała się na listę rezerwową. Potem się okazało, że ma szansę tam pojechać - wtedy naprawdę zaczęła się wahać i powiedziałem jej: jedź, zobaczysz, co tam się dzieje, przy okazji, i tak jesteś piękna, ale może wrócisz sprawniejsza - wspominał kabareciarz.

Robert Górski o relacjach jego żony z Anną Lewandowską. "Musi się oswoić"

Media plotkarskie wyciągnęły sześć zdań niepochlebnych i potem wokół tego ta dyskusja zaczęła się toczyć. Książka jest głównie o sukcesie kobiety, która go odniosła, ale nie musiała, bo to, że jest żoną piłkarza i ma dostęp do pieniędzy, jeszcze nie oznacza, że może te pieniądze pomnażać i że odniesie swój indywidualny sukces, bo przecież wielu piłkarzy ma żony i wiele żon ma szanse zrobić karierę u ich boku - skwitował Robert Górski.