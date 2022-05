Żona Ryszarda Kalisza USŁYSZAŁA WYROK za prowadzenie pojazdu po alkoholu! Miała 2,5 promila i jechała Z 3,5-LETNIM SYNEM...

nick 11 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Sprawa wybryku tej kobiety jest porażką polskiego wymiaru sprawiedliwości i pokazuje, że w Polsce nadal są równi i równiejsi. 2.5 promila we krwi. Prowadziła auto w mieście, gdzie mogła zabić nim w stanie nietrzeźwym wiele osób. Dlaczego nie traktuje się samochodu prowadzonego przez pijaną osobę jak karabinu, którym chce się zabić ludzi? Do tego dziecko było w aucie. Jej własny syn. Tu nie tylko trzeba odebrać prawo do wykonywania zawodu i prawo jazdy, ale także prawa rodzicielskie ograniczyć. 20 godzin prac na cele społeczne miesięcznie? To jakaś kpina. Czy tak je wykona jak i stawiła się w sądzie? Żona celebryty, polityka i adwokata Ryszarda unika kary jaką dostałby każdy inny.