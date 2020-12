Żona szejka z Dubaju o domach publicznych: "Młodym dziewczynom zawyża się wiek w dokumentach"

malina 24 min. temu zgłoś do moderacji 36 2 Odpowiedz

"arabki bardzo starają się zadowolić swoich mężczyzn" - chyba te bogate, one maja nianki do dzieci służące do sprzatania, prania, prasowania i gotowania.. czytałam te książki, one się nudzą to mają i czas na zadowalanie facetów. Polki pracuja, a w domu w wiekszości wszystko na ich głowach, zarobki ich mężów też nie dubajskie.. są za bardzo zmęczone, zeby tańcowac koło chłopa jak arabki....