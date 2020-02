"Fashionistka" Danuta Martyniuk ujawnia: "Lubię dobrze wyglądać i pięknie pachnieć. Wybieram takie marki jak Chanel, Prada, Burberry"

Bambi 15 min. temu zgłoś do moderacji 14 13 Odpowiedz

Jest gruba , brzydka i bez względu na wydane pieniądze i tak niewiele jej to pomaga . Nie jest to hejt a szczerość , wystarczy spojrzeć na zdjęcia i widać że nawet mocny makijaż i droga stylizacja polegają i niestety nie poprawiają wyglądu tej Pani podczas gdy wiele kobiet w jej wieku mimo braku takiego budżetu prezentują się świetnie choć ubrania kupują w sieciówkach czy second hand’ach a kosmetyki w rossmann ;) Dodam także iż nie słyszałam o domie mody o nazwie Coco Chanel a poprostu Chanel , skończcie z tą „Coco” i jeśli już wspominacie Gabriele to po imieniu a nie pseudonimie :) wątpię także aby ta Pani faktycznie ubierała się w rzeczy od Louis Vuitton gdyż kolekcje aktualnego projektanta tego domu mody - Nicolasa Ghesquiere są bardzo awangardowe , krzykliwe i dla osób odważnych o specyficznym guście... a Burberry teraz gdy projektantem jest Riccardo Tisci to głównie krata i odzież dość sportowa , streetwear w eleganckim wydaniu... tego u tej Pani nie widzę , widzę za to morsa w błyszczącym worku :))) buziaki ;*