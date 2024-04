Zosia Zborowska-Wrona jako prowadząca niecodzienny chór: Odkryłam w sobie nowe pokłady humoru

Przy pomocy różnych akcesoriów, wymyślnych gagów i kreatywnych występów, uczestnicy muszą rozśmieszać siebie nawzajem, przy czym sami też nie mogą się zaśmiać. Kto zaśmieje się, odpada. Kto wytrzyma do końca, wygrywa . A jest o co walczyć bo zwycięzca zgarnia nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł., która zostanie przekazana na wybrany przez niego cel charytatywny.

- Udział w LOL wyzwolił we mnie pokłady humoru, o istnieniu których nie wiedziałam! Przygotowując się do programu wiele czasu poświęciłam na pracy nad swoimi żartami. Testowałam je również na najbliższych, ponieważ musiałam mieć pewność, które z nich będą niebezpiecznie zabawne. W końcu naszym zadaniem było doprowadzenie do śmiechu innych uczestników. I mam nadzieję, że mi się udało – mówi Zosia Zborowska – Wrona. Najtrudniejszym wyzwaniem było oczywiście powstrzymanie się za wszelką cenę od nawet najdelikatniejszego grymasu uśmiechu, co czasem było prawie niemożliwe. Nie spodziewałam się, że będę płakać na wizji! – dodaje.