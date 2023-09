Został ojcem, mając 11 lat. Opiekunka, która urodziła mu syna, trafiła do więzienia. Matka Chrisa wspomina: "ZWYMIOTOWAŁAM"

Chris McBride został ojcem w wieku 11 lat. Dziś matka jego dziecka siedzi w więzieniu

Rok 2014 był dla rodziny Chrisa wyjątkowo trudny. Marissa Mowry , 22-letnia wówczas opiekunka 11-latka, nagle ogłosiła wszystkim, że jest w ciąży. Zapewniała wtedy, że ojcem dziecka jest jej partner, którego rodzice McBride'a nigdy jednak nie poznali. Było to dla nich tym bardziej zaskakujące, że Marissa mieszkała z nimi pod jednym dachem jako niania na pełen etat.

Prawda, która wkrótce wyszła na jaw, była dla wszystkich ogromnym szokiem. Okazało się, że ojcem jest właśnie 11-letni Chris, o czym w końcu poinformował ją sam nastolatek. Z początku jego matka nie przyjęła tego do wiadomości, a to, że jej syna miałaby molestować opiekunka, która od miesięcy żyła z nimi w tym samym domu, nie mieściło jej się w głowie. Chłopak wyznał też, że kobieta groźbami wymusiła na nim, aby zachował to w tajemnicy.