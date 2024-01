Zrezygnowała z kariery, bo "tak bardzo chciała mieć rodzinę". Oto historia miłości Macieja Zakościelnego i Pauliny Wyki

Wszedłem w tę relację z pewnością, że to jest to. Chciałem zwariować z miłości i udało się - stwierdził jakiś czas temu w rozmowie z Katarzyną Burzyńską

Partnerka Macieja Zakościelnego porzuciła karierę na rzecz rodziny

Mogła spokojnie jeszcze trochę poczekać z zakładaniem rodziny. Miała jako modelka wspaniałe życie zawodowe w pełnym rozkwicie. (...) Zrezygnowała z tego na jakiś czas, bo tak bardzo chciała mieć rodzinę. Więc jak ją poznałem, byłem w szoku. Pomyślałem wtedy: "Co to za człowiek! Co to za kobieta!" - wyznał.