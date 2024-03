Źródło z otoczenia Kate Middleton donosi: "Księżna NIE WYKLUCZA udziału w nabożeństwie w Niedzielę Wielkanocną"

Wydaje się, że PR-owcy odpowiedzialni za wizerunek pary książęcej popełnili błąd, bo zamiast postawić na otwartą komunikację, pozostawili przestrzeń do domysłów. Napięcie sięgnęło zenitu, gdy na instagramowym profilu księcia i księżnej Walii opublikowano "cyfrowo zmanipulowane" zdjęcie. Było to wodą na młyn wielbicieli teorii spiskowych, którzy w ten sposób "upewnili się", że coś jest na rzeczy.

Na przekór presji ze strony opinii publicznej Pałac nie podaje na razie nowych informacji na temat stanu zdrowia Kate. W związku z tym za aktualne należy uznać oświadczenie, w którym informowano, że żona księcia Williama powróci do obowiązków dopiero po Wielkanocy. Do mediów wyciekła jednak właśnie informacja, że może to nastąpić chwilę wcześniej.

Nowe doniesienia "osób z otoczenia" księżnej Kate

Jak podaje "The Telegraph", "Kate nie planuje powrotu do publicznych obowiązków przed 15 kwietnia, kiedy to jej dzieci wrócą do szkoły po przerwie wielkanocnej". Źródło z otoczenia royalsów ujawnia jednak, że "księżna nie wyklucza pojawienia się na nabożeństwie w Niedzielę Wielkanocną". Miałaby się wtedy udać z rodziną na tradycyjny spacer i mszę w kaplicy św. Jerzego w Windsorze.