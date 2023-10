Zrozpaczony DeeJayPallaside przemówił do obserwatorów po filmie Konopskyy'ego i grzmi: "Humor lata temu też był ZUPEŁNIE INNY"

Truee Lily 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Mam mieszane uczucia co do tej afery.Oceniam zupełnie obiektywnie. Właściwie każda z stron może obecnie czuć się poszkodowana .Niepełnoletnie i teraz już dojrzali twórcy youtuba.Chłopakom grozi max do 3 lat więzienia i pójdą do normalnej pracy lub wpływowi rodzice pomogą 😉Oby tylko żaden z nich w chwili obecnej nie poddał się psychicznie i nie odebrał sobie życia. Popełnili poważny błąd owszem ale żaden z nich nie popełnił brutalnego gwałtu ....Zachowali się jak napaleni dranie ale nie są gwałcicielami .Nastolatki w jakiś sposób same musiały też zabiegać o ich uwagę .Oczywiście 13 latka to mentalnie dziecko i łatwiej było nimi manipulować. Youtuberzy przekroczyli poważną granicę wykorzystując swą sławe,pozycję by manipulować młodziutkimi dziewczynami i nie ma na to usprawiedliwienia. Jako osoby popularne czuli się niezniszczalni i takie są fakty.Wiele osób pisało ,że jak mieli po 19 lat powinni wiedzieć co robią a pamiętam jak w szkole ma lekcjach wdż nauczycielka zawsze mówiła,że faceci dojrzewają wolniej od dziewcząt i mentalnie 19 letni chłopak ma mózg 15 latka ;).Niestety taka prawda .Tutaj powinna się wypowiedzieć jakaś psycholog bo obecnie z tej afery powstaje cyrk .Każdy składa jakieś oświadczenia a przy okazji niektórym podbija to zasięgi .W jakich czasach my żyjemy to niewiem .Jednak pamiętam gdy zaczęły się te walki patologicznych celebrytów w fame MMA to kompletnie tego nierozumiałam ile ludzi uwielbia to oglądać.Nasz kraj ekscytuje się patologia i nawet na tym można zarobić. Filmy Vegi też miały niezłe zainteresowanie .Ludzie narzekają na patologie ale większość ciągnie do takich widowisk .Niestety.Może coś zmieni się w tym kierunku po tej aferze .