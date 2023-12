Zwiastun finału "Rolnik szuka żony" wzbudził spore KONTROWERSJE wśród fanów. ZABRAKŁO jednej z kandydatek (WIDEO)

Ola 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ewka od Waldka powinna byc Zbesztana przez Manowska! Przyszła się wypromować do programu ,nawet nie miła żadnych szczerych chęci wobec Waldka. Nagle stała się celebrytka ! Szanuje Waldka jaki jest moze trochę dziwny,ale zgłosił się do tego programu i wziął cały hejt na siebie. Ewka gwiazdka ,wymyśliła sobie problem na siłę ,że teściowa jej nie lubi i tak brała w to.