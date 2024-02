Związek Brada Pitta z MŁODSZĄ o 27 lat ukochaną wkroczył na NOWY ETAP. Para zamieszkała razem: "Nie mógłby być szczęśliwszy"

Brad Pitta zamieszkał już ze swoją o 27-lat młodszą ukochaną

Spędzali tak dużo czasu razem u Brada, że Ines po prostu postanowiła się do niego wprowadzić. Brad jest bardzo szczęśliwy i uwielbia spędzać z nią czas. Wspólne zamieszkanie było dla nich czymś naturalnym - twierdzi źródło People.

Jak twierdzi informator, od czasu rozwodu Pitta z Angeliną Jolie, mężczyzna nigdy nie był w poważnym związku. Aż do teraz, to Ines ma być podobno "tą jedyną" , która uszczęśliwia aktora. Z relacji źródła wynika, że dzięki niej Brad "znów odnalazł swoją iskrę".

Od czasu rozwodu Brad umawiał się na randki, ale nigdy na poważnie. To pierwszy poważny związek i nie mógłby być szczęśliwszy. Dzięki Ines ponownie odnalazł swoją iskrę. To naprawdę niesamowite. Brad to świetny facet. Zasługuje na szczęście - skomentował informator.