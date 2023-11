Zwycięzca "Top Model" przed laty WYSTĄPIŁ w... "MasterChefie"! Bardzo się zmienił? (FOTO)

Za nami kolejna, 12. już odsłona "Top Model". Podobnie jak w poprzednich, w tej edycji również sporo się działo, a internauci co tydzień gorliwie komentowali kolejne spięcia, wpadki i werdykty jurorów. I tym razem byliśmy świadkami metamorfoz uczestników, konfliktów między domownikami czy zaskakujących eliminacji, po których fani sugerowali produkcji ustawkę.

Podczas sobotniego finału ustalono, że decyzją widzów zwyciężył Dominik Szymański. Skromny absolwent technikum gastronomicznego w Siedlcach był czarnym koniem tej edycji, sprawnie wyprzedzając konkurentki na ostatniej prostej, by finalnie sprzątnąć im sprzed nosa upragniony tytuł oraz nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych.

Oprócz niewątpliwych warunków do wykonywania zawodu 21-latkowi w zwycięstwie niewątpliwie pomogła smutna przeszłość, którą przybliżył na początku programu. Już na etapie castingów wyszło na jaw, że chłopak dorastał z rodzeństwem w Domu Dziecka, skąd trafił w końcu do rodziny zastępczej.

Dominik z "Top Model" wystąpił w ubiegłorocznej edycji "MasterChefa"

Być może niektórym z Was wydawało się podczas seansu, że kojarzą skądś charakterystyczną twarz świeżo upieczonego "Top Modela". Jeśli tak, to najprawdopodobniej jego lico zapadło wam w pamięć za sprawą innego TVN-owskiego show. Okazuje się bowiem, że Szymański już wcześniej usiłował przebić się do świata show-biznesu. Młodociany siedlczanin ma na swoim koncie występ w 11. edycji "Masterchefa", gdzie miał okazję zademonstrować swoje kulinarne umiejętności przed Magdą Gessler, Michelem Moranem i Anną Starmach.