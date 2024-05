Zwycięzcy 9. edycji "Love Island" rozstali się zaraz po zakończeniu programu. Teraz przerzucają się oskarżeniami

Zwycięzcy 9. sezonu "Love Island" już się rozstali. Co ich poróżniło?

Początkowo chciał zachować taktowny ton i pokazać, że rozstają się z klasą. Szybko emocje wzięły górę i wyjaśnił, co przyczyniło się do takiego obrotu spraw.

Jedyne czego żałuję to, że nie podziękowałem Zuzi w programie, tylko po tygodniu spędzonym razem, było tak samo jak w programie spięcia o to, że nie zamykam lodówki, o to, że za głośno chodzę w moim własnym domu, o to, że taxi się spóźniło, czy o to, że chce spędzić trochę czasu z przyjaciółmi, a nie 24/7 z nią. Więc po jednej z takich sytuacji NA ŻYWO zakończyłem relację - dodał.