Zwyciężczyni "The Voice of Poland" chwali się metamorfozą. Aleksandra Nizio jest nie do poznania (FOTO)

Czytajcie !!! _____________________ Siostra Walczaka zanim założyła konto na portalu zrzutkowym zbierała kase za pośrednictwem tylko i wyłącznie obwieszczenia numeru konta na portalu społecznościowym na jego rehabilitację (jak jeszcze żył) !!!! Trwało to wiele dni !!! Do tego czasu na to konto zostało przelane kilkaset tysięcy złotych !!! (zbiórka teraz jest utajona) rozumiecie ?? !!! zanim jeszcze ruszyła zrzutka !!!! 11 tysięcy na pochówek, które zostało zebrane za pomocą zrzutki to tylko mały dodatek do całości !!! Zawsze na początku zbiera sie najwięcej bo ludzie są w szoku i seryjnie wysyłają pieniądze, z czasem ten "szok" słabnie i przelewy ustają !!! Dlatego na konto wpadło setki tysięcy !!! Niech zwróci reszte pieniędzy !!! TO JEST KRADZIEŻ !!!! NIECH KTOŚ TO ZGŁOSI do prokuratury !!! bank ma przecież dowody w postaci przelewów !!! Jak nikt sie tym nie zajmie to siostra wyda to na ubrania, malediwy i pozerstwo na Instagramie !!! Czy mamy tu prawnika na pudelku ??? Taką pożyteczną akcją mógłby sie wypromować !!! Lajkujcie to, to musi być widoczne !!!!!!!!!!