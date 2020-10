"Zwyczajna" Billie Eilish przechadza się po Los Angeles. Poznalibyście ją na ulicy? (ZDJĘCIA)

Girl 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Muszę się wyżalić... Co do biustu, czy jakiejkolwiek innej części ciała, to naprawdę najważniejsze jest, żebyśmy same siebie akceptowały i kochały... Ale niestety nie da się ukryć, że opinia drugiej osoby, zwłaszcza naszego faceta (takiego którego kochamy, z którego zdaniem się liczymy) jest bardzo ważna. Zawsze miałam mały biust, noszę rozmiar 65 B/C , ale nigdy to nie był jakiś mój kompleks i żaden z kilku chłopaków z którymi się spotykalam, ani słowem nie zasugerował że coś z nim jest nie tak. Były pieszczoty i widzialam że mimo że jest mały, to chcą go dotykać, całować itp. I w wieku 30 lat pojawił się chłopak z którym zaczęłam planować przyszłość, ale po kilku miesiącach chodzenia, gdy leżeliśmy przytuleni, zauważyłam że nie chciał już dotykać mojego biustu, albo zabierał z niego rękę, gdy ja mu ją tam położyłam. Ostatecznie rozstaliśmy się, ale ta sytuacja tak mnie zraniła, że od tego czasu mam duży kompleks i myślę o powiększeniu piersi. Wiem że to głupie, ale straciłam dużo pewności siebie jeśli chodzi o ciało i czuję się nieatrakcyjna jako kobieta :( czy któraś z Was miała podobnie? Jak sobie z tym poradzić? I pytanie do mężczyzn - czy jeśli dziewczyna jest ogólnie dość ładna i zgrabna, ale ma mały biust, to traci w Waszych oczach? Błagam o niepisanie złośliwych komentarzy, i tak mam już doła :(