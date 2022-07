"Zwyczajna" Ewa Chodakowska z torebką Louis Vuitton maszeruje do auta za MILION ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Ewa Chodakowska ostatnie tygodnie spędziła w ukochanej Grecji, skąd pochodzi jej mąż Lefteris Kavoukis. Niestety kilka dni temu trenerka zmuszona została nagle wrócić do Polski, a wszystko to z powodów zdrowotnych. W środę Chodakowska poinformowała fanów, że wkrótce czeka ją pilny zabieg i obecnie musi się oszczędzać. Już po powrocie do ojczyzny celebrytka postanowiła odezwać się do obserwatorów i wyjaśnić, co dokładnie jej dolega.

Jak przekazała Ewa Chodakowska, jej "grecka sielanka" została przerwana przez pęcherzyk Graafa, który w jej przypadku nie pękł podczas ostatniego cyklu. Celebrytka zdradziła fanom, że pęcherzyk "urósł do nieprzyzwoitych rozmiarów" i zmienił się w pokaźnej wielkości cystę, powodując tym samym uciążliwe bóle. Trenerka zmuszona więc była odwiedzić lekarza.

Aktualnie Chodakowska przebywa więc w Polsce, co nie umknęło rzecz jasna uwadze rodzimych fotoreporterów. W piątek paparazzi przyłapali celebrytkę podczas przechadzki po Warszawie. Tego dnia "trenerka wszystkich Polek" postawiła na dość niezobowiązującą stylizację - proste dżinsy oraz niepozornie wyglądający biały T-shirt. Koszulka Ewy to jednak projekt marki Acne Studios, za który należy zapłacić od nieco ponad 800 do prawie tysiąca złotych. "Zwyczajny" look Chodakowska uzupełniła białymi trampkami, okularami przeciwsłonecznymi, czapką z daszkiem oraz torebką Louis Vuitton, której ceny sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Idąc stołecznym chodnikiem, Chodakowska całkiem chętnie pozowała do zdjęć fotoreporterom, pozdrawiając ich delikatnym uśmiechem. Po chwili spaceru celebrytka dotarła do wartego około miliona złotych mercedesa, wskoczyła do pojazdu i ruszyła w dalszą drogę.

Zobaczcie, jak Ewa Chodakowska maszeruje do auta za milion.

