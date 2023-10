Życie prywatne Jakuba Gierszała jest owiane tajemnicą. Plotkowano o jego związku ze starszą o 15 lat menadżerką

Jakub Gierszał prywatnie. Jego ojciec jest uznanym reżyserem

Gierszał urodził się 3 listopada 1988 r. w Krakowie . Aktor miał zaledwie kilka miesięcy, gdy jego rodzice, absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, zdecydowali się na przeprowadzkę do Niemiec . Po jedenastu latach spędzonych w Habmburgu, Jakub powrócił z mamą do Polski i zamieszkał w jej rodzinnym Toruniu. Jak wspominał w jednym z wywiadów, przez wieloletnią rozłąkę, ojciec "długo był dla niego odległą osobą" . Ich relacja uległa poprawie, gdy gwiazdor "Sali Samobójców" rozpoczął swoją aktorską działalność. Chętnie prosił o rady właśnie tatę, który jest uznanym reżyserem.

Mówił, że zawód aktora pociąga za sobą wiele niepewności. Aktorstwo to był mój pomysł. Kiedy przyjechałem do ojca do Berlina i powiedziałem, że zdaję do szkoły teatralnej w Krakowie, nie krył zdziwienia. Mama zresztą też - przyznał w rozmowie z "Vivą!".