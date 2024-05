Zygmunt Solorz PO RAZ PIERWSZY pokazał się publicznie z partnerką! (ZDJĘCIA)

Debata 1 godz. temu zgłoś do moderacji 111 61 Odpowiedz

Debata kobiet do europarlamentu. 2 godzinna rzeczowa rozmowa bez szybkiego tempa Teleexpressu. Znakomita możliwość wysłuchania wszystkich opcji politycznych naprawdę warto obejrzeć na kanale Zero. To mi się podoba nie to co w TV ta stronniczość . Każdy miał swobodę wypowiedzi bez przerywania i narracji prowadzącego .