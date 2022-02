"Żywa Barbie" Marcela Iglesias wydała FORTUNĘ, aby upodobnić się do Pameli Anderson! "POTRZEBUJĘ WIĘKSZYCH PIERSI"

Twórcy lalki Barbie zapewne nie spodziewali się, że znajdzie ona kilkadziesiąt lat później tak wiele naśladowczyń. Nierealne do osiągnięcia proporcje ciała próbują oczywiście uzyskać operacyjnie, czym starają się potem zainteresować media jako kolejne "żywe Barbie" . Na razie ten sposób zdaje się działać, a kolejne fanki operacji plastycznych znajdują miejsce na łamach kolorowej prasy.

Wśród fanek operowania ciała i regularnych zabiegów estetycznych jest też niejaka Marcela Iglesias, która sama siebie utytułowała w sieci "Królową Hollywood". Nie wiemy co prawda, czy ma jakiekolwiek podstawy do wspomnianego tytułu, natomiast ją również zainspirowała Barbie, której jeszcze do niedawna chciała być klonem. W tym celu przechodziła zresztą kolejne przeróbki już od wielu lat.