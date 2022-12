"10 lat młodsza w 10 dni". Magda przeszła metamorfozę, a jej partner OŚWIADCZYŁ SIĘ jej na wizji! "Jesteśmy parą idealną" (ZDJĘCIA)

abc 56 min. temu zgłoś do moderacji 34 2 Odpowiedz

Kiecki fatalne, okropne - widać, że od jednego producenta, sponsora. To w ogole nie są ubrania do latania na codzien typu. To jakies brzydkie kiecki nie wiem nawet gdzie je nosić.... Sablewskiej w ogole nie udal się ten program. W ogole nie zwraca uwagi na ksztalty sylwetek, fasony ubran, typy urody, na codzienne ubrania, fryzury też bez rewelacji jak na fryzjerow celebytow. No bardzo kiepskiej jakosci są te metamorfozy.