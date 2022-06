10-letni syn Bena Afflecka za kierownicą Lamborghini najechał na luksusowe BMW (ZDJĘCIA)

W poszukiwaniu samochodu do przejażdżki po słonecznym LA Affleckowi towarzyszył również Samuel, jego 10-letni syn z małżeństwa Bena z Jennifer Garner. Chłopak, co naturalne, był podekscytowany możliwością siedzenia za kierownicą luksusowego auta. Jednak po chwili przyjemna wizyta w wypożyczalni zamieniła się w stresujące wydarzenie.

Pracownik wypożyczalni od razu zauważył, co się stało i podszedł do zaparkowanego z tyłu auta, po czym poinformował Afflecka o konsekwencjach posadzenia Samuela za kierownicą auta z włączonym silnikiem. Aktor zerknął na oba samochody, to samo zrobił jego syn, który zdążył już wysiąść z Lamborghini.