10 NAJLEPSZYCH cytatów Caroline Derpienski z "Dam i wieśniaczek: "Zrobiłam wszystko, żeby z cielaka stać się pewną siebie KROWĄ" (ZDJĘCIA)

Caroline Derpienski w Damach i wieśniaczkach to rozrywka, o której nie wiedzieliśmy, że jej potrzebujemy. Producenci programu wywieźli aspirującą gwiazdką do podhalańskiej wsi Brenna w Beskidzie Śląskim. Stamtąd natomiast do zajmowanych przez Caroline warszawskich apartamentów przyjechała przeurocza Ania. Takiego show to się chyba jednak nie spodziewaliśmy, mimo wszystkich "akcji", jakie do tej pory odstawiła Caroline.