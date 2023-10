TYLKO NA PUDELKU: Caroline Derpienski miażdży Agatę Rubik i jej amerykański sen: "CYRK! NIE STAĆ ICH NA ŻYCIE W MIAMI"

Caroline Derpienski odpowiada Agacie Rubik. Nie gryzła się w język

Na odzew ze strony Białostoczanki nie trzeba było długo czekać. W rozmowie z Pudelkiem Caroline ujawniła, co myśli o rodakach, którzy niedawno przenieśli się do zamieszkiwanego przez nią miasta.

Dla mnie ci ludzie to jeden wielki cyrk. Nie stać ich na życie w Miami , a na siłę próbują udawać super życie na Florydzie, pracując co chwile w Kolbuszowie i innych polskich dożynkach , aby opłacić chociaż podstawowe mieszkanie - zaczęła w swoim stylu.

Cóż mam powiedzieć na te zaczepki. To przyjaciółeczka numer jeden Kubickiej i Glam. Widać, że zazdrości mi bogatego życia w Miami, bo sama jak wyda dolary na podstawowe produkty spożywcze, to już płacze, że Miami takie drogie, a co dopiero jakby miała chodzić co chwile jak ja do najdroższych restauracji. Auto na kredyt, pieniądze ciągnięte od Polaków z dożynek - opisuje, jak jej oczami wygląda codzienność Rubików w Miami i kwituje: